Adana'da kamyonet takla attı! Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da kamyonet takla attı! Ölü ve yaralılar var
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Adana'nın Pozantı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Pozantı-Çamardı kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 01 AHG 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Adana'da kamyonet takla attı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaptıkları kontrollerde Ertuğrul Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ertuğrul Korkmaz'ın cenazesi, kaza yerindeki çalışmanın ardından morga götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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