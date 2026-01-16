Adana'da kan donduran anlar! "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi, öğretmene ateş açtı

Olay, 12 Ocak günü Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay önce tahliye olan M.P., 7 yaşındaki oğlu R.T.'nin okuldan gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni A.G.'yi hedef aldı. Okul önünde beklemeye başlayan şüpheli, öğretmenin çıkışıyla birlikte harekete geçti. M.P., yanına gittiği A.G.'ye aniden saldırdı. Şüphelinin yumruk atarak darp ettiği öğretmen yere düştü.

Olayı gören başka bir öğretmenin müdahale ederek durdurmaya çalıştığı şüpheli, bu kez belindeki tabancayı çekerek yerdeki eğitimciye ateş açtı. Merminin şans eseri öğretmene isabet etmediği saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçtı.

ÖĞRETMEN GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen A.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen öğretmenin, yaşadığı saldırıya rağmen okuldaki görevine geri döndüğü öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırgan M.P.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen polis, şüphelinin Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, M.P.'yi sokakta yürüdüğü sırada kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemede saldırganın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan toplam 20 kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.P.'nin emniyetteki sorgusunda, "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı saldırdım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" ifadelerini kullandı.