Adana’da kan donduran cinayet! 500 saatlik kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 Mart'ta bir cep telefonu bayisinde işlenen Emrah Saltıkalp (37) cinayetinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cinayet sonrası izlerini kaybettirmek için olayda kullandıkları motosikleti yaktıkları ortaya çıktı. Asıl fail olduğu öne sürülen zanlı ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde kar maskesi bulunan iki şüpheli, motosikletle Emrah Saltıkalp'e ait iş yerine geldi. Şüphelilerden biri, elindeki tabancayla Saltıkalp'i başından vurdu. Ağır yaralanan Saltıkalp kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Saltıkalp, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayetin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyebilmek için yaklaşık 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kameralarına ait 500 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, silahı kullanan kişinin 17 yaşındaki E.Y., motosikleti kullanan şüphelinin ise Lübnan uyruklu 16 yaşındaki O.A. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin araştırmaları, şüphelilerin olay sonrasındaki hareket güzergahlarını da netleştirdi. Cinayeti işleyen E.Y. ve O.A.'nın, olayın hemen ardından Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ne gittikleri belirlendi. İkilinin burada M.M.A. (17), M.G. (18) ve H.Ö. (14) ile buluşarak cinayette kullandıkları motosikleti onlara teslim ettikleri ortaya çıktı. Motosikletin, delilleri yok etmek amacıyla daha sonra yakıldığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kar maskesi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen E.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olayda ben yokum, cinayetle uzaktan yakından alakam yok" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 14 yaşındaki H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.