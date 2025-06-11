Adana’da kan donduran cinayet: Annesini iş yerinde bıçaklayarak öldürdü

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde yer alan bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), oğlu Ali B. (24) tarafından iş yerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışmayla başladı. Kebapçıya gelen genç adam, bir anda cebinden çıkardığı bıçakla annesini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheli, olayın hemen ardından bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Zukaa Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma ve arama çalışması başlattı.