Adana'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk başından vuruldu, ağabeyi tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evden yükselen silah sesinin ardından 6 yaşındaki B.Y., yakınları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adana'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk başından vuruldu, ağabeyi tutuklandı
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Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede yoğun bakıma alınarak yaşam savaşı verirken, olayla bağlantılı şüpheli olarak gözaltına alınan ağabey F.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE YANKILANAN SİLAH SESİ VE DEHŞET ANLARI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı kırsal Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi:

Evden aniden patlayan tabanca sesini duyan aile bireyleri odaya koştuklarında, 6 yaşındaki B.Y.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Başından vurulduğu anlaşılan ağır yaralı çocuk için vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Sağlık ekiplerinin adresteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk derhal yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin kritik boyutta sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ AĞABEY JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma asayiş timleri adreste inceleme başlattı:

Olay yerinde suç aleti tabanca muhafaza altına alınırken, yapılan ilk değerlendirmeler doğrultusunda şüpheli sıfatıyla çocuğun ağabeyi F.Y. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, tabancanın kazara mı ateş aldığı yoksa kasıtlı bir eylem mi bulunduğu yönündeki adli tahkikatı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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