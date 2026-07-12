Adana'da kan donduran vahşet! Apartman girişinde yakaladığı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti

Talihsiz kadını yakalayarak başına çekiçle vuran ve feci şekilde darbeden gözü dönmüş saldırgan, ardından kadının bıçakla boğazını keserek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

EVDEN KAÇTI AMA KURTULAMADI: APARTMAN GİRİŞİNDE YAKALADI

Korkunç olay, sabah saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden Afganistan uyruklu D.G. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Khatice Cami arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şiddete başvuran D.G., eline çekiç alarak kadının üzerine yürüdü. Can havliyle kendisini evden dışarı atan Khatice Cami, merdivenlerden aşağı koşarak kaçmaya çalıştı ancak saldırgan koca arkasından takibe başladı.

ÖNCE ÇEKİÇLE DARBETTİ, ARDINDAN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Saldırgan D.G., peşinden koştuğu Khatice Cami'yi binanın apartman giriş kapısının yakınında yakaladı. Eline geçirdiği çekiçle kadının başına defalarca vuran şüpheli, yere düşen talihsiz kadını acımasızca darbetmeye devam etti. Öfkesi dinmeyen D.G., yanındaki bıçakla talihsiz kadının boğazını keserek kanlar içerisindeki eşini olay yerinde bırakıp hızla binadan uzaklaştı. Bina girişindeki sesleri ve dehşet anlarını fark eden site sakinleri ile çevredekiler, büyük bir korkuyla durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR: POLİS HERYERDE ARIYOR

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan 2 çocuk annesi Khatice Cami'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ambulansla acil koduyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri apartman girişinde ve dairede detaylı incelemelerde bulunurken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı D.G.'nin saklanabileceği noktaları ablukaya alarak yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.