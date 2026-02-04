Adana'da kan donduran vahşet: Çocukları okula gönderdi, karısını katledip başında ağladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdikten sonra tartıştığı eşi Kadriye A.'yı darbedip bıçaklayarak öldüren Ş.A., eşinin cansız bedeni başında ağlarken polise teslim oldu.

Olay, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. isimli şahıs, sabah saatlerinde 3 çocuğunu okula yolcu ettikten sonra eşi Kadriye A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Evin içinde başlayan sözlü gerginlik kısa sürede şiddet olayına dönüştü.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Ş.A., eşini önce darp etti, ardından bıçakla defalarca saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Katil zanlısı kocanın, cinayeti işledikten sonra eşinin cansız bedeninin başında oturup gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, şüpheli kocayı olay yerinde teslim aldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Kadriye A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli Ş.A. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 3 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

