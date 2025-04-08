Adana’da kardeş kavgası cinayetle bitti: "Kendimde değildim" dedi

Adana’nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen olayda, iki kardeşin arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, 31 yaşındaki A.A., 35 yaşındaki ağabeyi M.A.’nın evine giderek ortak poşet imalat fabrikası kurma planlarını konuştu.

Ancak A.A., küçük kardeşleri D.A.’nın da bu işe dahil edilmesini istedi. Ağabeyi M.A., küçük kardeşiyle küs olduğu gerekçesiyle bu teklife olumsuz yanıt verince aralarında tartışma başladı.

ALKOLE BAĞLI TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. M.A.'nın kardeşini dövdüğü sırada, A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden üç kez bıçakladı.

Apartman sakinlerinin bağrışmaları duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. A.A. ise aldığı darbeler nedeniyle yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

"HATIRLAMIYORUM, KENDİMDE DEĞİLDİM"

Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.A., iyileşmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak, apartmanın bahçesinde bulundu.

Emniyetteki ifadesinde A.A., "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" diyerek kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.