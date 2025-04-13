Adana'da kayıp alarmı! Minik Cumali'den hala iz yok

Adana'nın Karataş ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Cumali Tim, dün sabah saatlerinden bu yana kayıp. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Bahçe Mahallesi çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı. Küçük çocuğun en son evinin yakınlarında görüldüğü öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, drone destekli hava taraması yapılırken, iz takip köpekleriyle arazide detaylı arama gerçekleştiriliyor. Bölgedeki tarlalar, boş yapılar ve dere kenarları didik didik aranıyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de olası bir ihtimali göz önünde bulundurarak, mahallenin yanından geçen sulama kanalında incelemelerde bulundu. Dalgıçlar, kanalın farklı noktalarında arama yaptı.