Adana'da kereste imalathanesi yandı

Adana'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Adana'da kereste imalathanesi yandı
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Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitede bulunan bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'DA KERESTE İMALATHANESİ YANDI


Dumanı gören bir bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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