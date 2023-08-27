Adana'da kereste imalathanesi yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitede bulunan bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'DA KERESTE İMALATHANESİ YANDI



Dumanı gören bir bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.