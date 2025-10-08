Adana’da korku dolu dakikalar! Ailesini rehin alan adam vurularak yakalandı

Adana’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, ailesini evde rehin alıp polise bıçakla saldırdı. Özel harekat ekipleri, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde yaşanan olay, kısa sürede mahalle sakinlerini korkuya sürükledi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları bulunan E.D. (37) hakkında, mahkeme tarafından ruhsal tedavi için hastaneye yatırılma kararı verildi.

Kararın ardından polis ekipleri, E.D.’yi almak üzere adrese gitti. Ancak şahıs, polislere direnerek bıçak çekti ve evdeki aile bireylerini rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın kontrolden çıkması üzerine polis ekipleri, bölgeye takviye kuvvet ve özel harekat timlerini çağırdı. Ekiplerin uyarılarına rağmen evden çıkmayan E.D., bir süre sonra çatıya çıkarak elindeki bıçakla özel harekat polislerine de saldırdı.

Bu esnada polisler, şahsı etkisiz hale getirmek için uyarı atışları yaptı ancak E.D. saldırıya devam etti.
Durumun tehlikeli bir hal alması üzerine özel harekat ekipleri, E.D.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağından aldığı yaranın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
