Adana'da korkunç cinayet! Annesini, babasını ve anneannesini öldürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 26 yaşındaki S. Aydın, annesi, babası ve anneannesini tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen S. Aydın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da korkunç cinayet! Annesini, babasını ve anneannesini öldürdü
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, S. Aydın (26), annesi Minteha (61) ve babası İlyas Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'ye (80), uyudukları sırada tabancayla ateş etti.

Zanlının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minteha Aydın ve Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan İlyas Aydın'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Adana'da korkunç cinayet! Annesini, babasını ve anneannesini öldürdü - Resim : 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi gören İlyas Aydın'ın da yaşamını yitirmesiyle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Gözaltına alınan S. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandığını, odaları kontrol ettiğinde annesi, babası ve anneannesinin silahla vurulduğunu gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, "O iftira ispatlanacak." dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan S. Aydın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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