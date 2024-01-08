Adana'da Korkunç Kaza! Yolcu Minibüsü Devrildi
Adana'nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
Adana'da saat 10.30 sularında, Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkiinde kaza meydana geldi. Kaza, Umut E. yönetimindeki yolcu minibüsünün, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Yoldan çıkan yolcu minibüsü, refüje çarparak devrildi.
Kazada, minibüsün sürücüsü Umut E. ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı