Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.57'de yaşanan sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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