Adana'da korkutan deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.59'da yaşanan sarsıntının yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 18, 2023
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/a6sx1TTTWu
18.06.2023, 23:59:21 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.6 km#Kandilli