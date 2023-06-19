Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da korkutan deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.59'da yaşanan sarsıntının yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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