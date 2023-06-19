Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23.59'da yaşanan sarsıntının yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.