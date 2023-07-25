Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

Maraş Depreminden sonraki en büyük sarsıntısını yaşayan Adana halkı panikle sokaklara döküldü.

Civar illerden de hissedilen deprem hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. #deprem ve #adana etiketleri sosyal medyada hızlıca gündeme oturdu.

Şu an bildirilen can kaybı olmaması yüreklere su serpti.