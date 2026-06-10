Adana'da korkutan deprem! Kandilli az önce duyurdu

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adana'da korkutan deprem! Kandilli az önce duyurdu
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SARSINTI YERİN 5 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Gündeme bomba gibi düşen sarsıntının detayları da belli oldu. Saat 18.43'te gerçekleşen sarsıntı yerin 5 km derinliğinde oluştu. Depremin ardından yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

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