Adana'da korkutan deprem! Kandilli az önce duyurdu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SARSINTI YERİN 5 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Gündeme bomba gibi düşen sarsıntının detayları da belli oldu. Saat 18.43'te gerçekleşen sarsıntı yerin 5 km derinliğinde oluştu. Depremin ardından yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.