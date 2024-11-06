Adana'da kritik operasyon! 73 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde önemli operasyon ve denetimler gerçekleştirildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve taşıt aranırken çalışmalarda 28 av tüfeği, 5'i kurusıkı olmak üzere 45 tabanca, 13 bin 716 uyuşturucu hap ve 6 hassas terazi bulundu. Suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 45 şüpheli tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da kritik operasyon! 73 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana'da güvenlik güçlerinin il genelindeki denetimleri ve çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim-3 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve taşıtı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 28 av tüfeği, 5'i kurusıkı olmak üzere 45 tabanca ile 13 bin 716 uyuşturucu hap ve 6 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 45 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 277 kişiyi de yakaladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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