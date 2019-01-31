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Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı

Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs iddiaya göre, Adana-Karataş yolunda ters yönden gelen operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak, devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın, yaşamını yitirdi.

Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş’i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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