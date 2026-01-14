Adana'da okul önünde dehşet: Öğretmene kurşun yağdırıp kaçtı

Adana'da bir ilkokul öğretmeni, görev yaptığı okulun önünde önce darbedildi ardından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, önceki gün Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde meydana geldi.

Okulda görevli öğretmen Aziz Gülen, okul binası önünde bulunduğu esnada M.P. isimli şahsın saldırısına uğradı. Saldırganın yumruklu saldırısı sonucu dengesini kaybeden öğretmen yere düştü. Olay yerindeki başka bir öğretmenin engelleme çabalarına rağmen saldırgan M.P., yerde yatan Aziz Gülen’e tabancayla ateş açtı. Merminin öğretmene isabet etmediği korku dolu o anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, darp sonucu yaralanan öğretmen Aziz Gülen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Gülen’in, sağlık durumunun iyi olduğu ve okulundaki görevine geri döndüğü bildirildi.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, şüpheli M.P.'nin suç dosyası dikkat çekti. Şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma suçları başta olmak üzere emniyette 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana silahlı saldırı
