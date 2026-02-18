Adana’da okullara yağış engeli: Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Adana’nın Feke ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 19 Şubat’ta 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı.

Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 19 Şubat'ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan ilçede taşımalı eğitime bugün de ara verilmişti.

