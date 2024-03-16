Adana'da operasyon! Ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Yurt genelinde çeşitli suçlara karşı güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından Sümer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada, biri kurusıkı ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, hassas terazi ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, olayla ilgili Zeki Y. gözaltına alındı.