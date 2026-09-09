Adana'da orman yangını 3 ilçeye sıçradı! 40 ev boşaltıldı, İHA'lar ve helikopterler havada: İşte son durum

Gece boyunca karadan yürütülen amansız mücadeleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava filosu da katıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 40 evin tedbir amacıyla tahliye edildiği bölgede, 12 hava aracı ve yüzlerce personelle alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor.

ALEVLER KISA SÜREDE 3 İLÇENİN HATTINA YAYILDI

Kozan kırsalında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaşanan kritik gelişmeler kayıtlara şöyle yansıdı:

Doğanalanı mevkiindeki sık ormanlık alanda başlayan yangın, sert esen rüzgarın tesiriyle hızla kontrolden çıkarak komşu ilçeler İmamoğlu ve Aladağ sınırlarına kadar dayandı.

Gece boyunca sarp ve engebeli arazide karadan müdahale eden orman ekipleri, alevlerin kritik hatlara ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Sabahın aydınlanmasıyla birlikte amfibik uçaklar ve helikopterler sortilerine yeniden başladı.

VALİLİK DUYURDU: 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangının evlere yaklaşması sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı:

Adana Valiliği, alevlerin tehdit ettiği Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 hanenin tamamen boşaltıldığını açıkladı.

Yangının yayılma rotasında bulunan diğer riskli ikametler ile ahırlardaki hayvanlar da güvenlik güçlerinin koordinesinde güvenli alanlara nakledildi.

Olay yerinde AFAD ve jandarma ekipleri olası yeni tahliyeler için ring halinde bekletiliyor.

12 HAVA ARACI VE 476 PERSONELLE SÖNDÜRME SEFERBERLİĞİ

Yangın kontrol merkezinden koordine edilen dev müdahale gücünün detayları paylaşıldı:

Havadan müdahalede 3 söndürme uçağı ile 9 helikopter aralıksız su atımı gerçekleştirirken, sahadaki termal hareketlilik 2 İHA tarafından anlık izleniyor.

Karadan ise 1 Emniyet TOMA'sı, 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 ağır iş makinesi ve 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 112 kara aracı sevk edildi.

Alevlerle mücadelede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye ve destek birimlerinden toplam 476 personel sahada cansiperane görev yapıyor.