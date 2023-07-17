Adana'da orman yangını! Yangın kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.
Adana'ın Karaisalı ilçesindeki orman yangını çıktı.
Kelebek Mahallesi kırsalında başlayan yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Yangının ihbar edilmesiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına ekipler tarafından 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle havadan ve karadan yapılan çalışmayla müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
# adana # orman yangını