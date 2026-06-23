Adana'da oto galeriye silahlı baskın! Çok sayıda araç kurşunlandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sabaha karşı kasklı ve motosikletli bir şahsın gerçekleştirdiği eylemde, silahtan çıkan kurşunlar hem hedef alınan iş yerine hem de satışta bekleyen çok sayıda otomobile isabet etti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adana'da oto galeriye silahlı baskın! Çok sayıda araç kurşunlandı
Yayınlanma:

Adana'da başında kask bulunan motosikletli bir saldırgan, Oto Galericiler Sitesindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunlar iş yerine ve park halindeki otomobillere isabet ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, 21 Haziran'da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Başında kask bulunan motosikletli şüpheli, bir iş yerine ve önünde park halindeki otomobillere tabancayla ateş açtı.

ÇOK SAYIDA OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın peş peşe ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, galerinin önünde sergilenen ve satışta olan otomobillere ve iş yerinin binasına isabet etti. İsabet eden mermiler araçlarda ve iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Şüpheli, gerçekleştirdiği silahlı saldırının hemen ardından motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

POLİS KASKLI SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş yerinin ve çevredeki diğer dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kasklı ve motosikletli şüphelinin kaçış istikametini belirleyen polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve kıskıvrak yakalamak için geniş çaplı bir çalışma sürdürüyor.

Beyoğlu'nda yol verme kavgası: "Boksörüm, çeneni kırarım"Beyoğlu'nda yol verme kavgası: "Boksörüm, çeneni kırarım"Yurt
İzmir’de insanlık dışı olay: Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulunduİzmir’de insanlık dışı olay: Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulunduYurt
İran'dan ABD'ye karşı net tavır! "Asla masaya gelmeyecek" diyerek kapıyı kapattıİran'dan ABD'ye karşı net tavır! "Asla masaya gelmeyecek" diyerek kapıyı kapattıDünya
Adana adana silahlı baskın oto galeri seyhan
Günün Manşetleri
Avrupa'yı dolandırdılar, Antalya'da yakalandılar!
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama
İçişleri Bakanlığı Duyurdu!
Türkiye diri fay haritasını güncelledi!
Van'da devriye aracına çarptılar!
Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar
Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi!
İstanbul merkezli 8 İlde şafak operasyonu!
Mersin Silifke Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Başkan Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişiye tutuklama talebi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 700 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo Memur ve emekli zammında iki kritik senaryo
Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı
Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı