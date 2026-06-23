Adana'da oto galeriye silahlı baskın! Çok sayıda araç kurşunlandı

Adana'da başında kask bulunan motosikletli bir saldırgan, Oto Galericiler Sitesindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunlar iş yerine ve park halindeki otomobillere isabet ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, 21 Haziran'da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Başında kask bulunan motosikletli şüpheli, bir iş yerine ve önünde park halindeki otomobillere tabancayla ateş açtı.

ÇOK SAYIDA OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın peş peşe ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, galerinin önünde sergilenen ve satışta olan otomobillere ve iş yerinin binasına isabet etti. İsabet eden mermiler araçlarda ve iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Şüpheli, gerçekleştirdiği silahlı saldırının hemen ardından motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

POLİS KASKLI SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş yerinin ve çevredeki diğer dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kasklı ve motosikletli şüphelinin kaçış istikametini belirleyen polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve kıskıvrak yakalamak için geniş çaplı bir çalışma sürdürüyor.