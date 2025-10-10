Adana’da pastaneye el bombası atıldı! Olayın arkasından bakın ne çıktı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde 5 Ekim gecesi yaşanan olay, kentte kısa süreli paniğe neden olmuştu. Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir pastanenin girişine, pimi çekilmemiş el bombası atan Ö.G. (16) olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının tek kişiyle sınırlı olmadığı tespit edildi. Polis, Ö.G. ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin daha kimliğine ulaştı.

AZMETTİREN VE YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Ekipler, saldırıyı planladığı ve şüpheliye talimat verdiği öne sürülen Sezer S. (42)’yi, olayı organize ettiği iddia edilen Kadir K. (18) ve Abdullah Ü. (54) ile birlikte düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı.

Soruşturmada, Sezer S.’nin saldırı anında olay yerine giderek bombanın atılışını uzaktan izlediği ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen deliller, olayın bir gözdağı eylemi olduğunu doğruladı.

BORÇ YÜZÜNDEN BAŞLAYAN HUSUMET KAN DÖKMÜŞ

Polis soruşturmasında, pastanenin sahibi Ziya Ü. ile olayın arkasındaki kişiler arasında geçmişe dayanan bir borç meselesi olduğu anlaşıldı. İddialara göre, Ziya Ü.’nün kuzeni Özgür Ü., yaklaşık bir yıl önce borç nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara’da silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından, kuzeninden kalan borcu ödemesi için Ziya Ü.’ye baskı yapıldığı ve bu nedenle iş yerine el bombası atılarak “gözdağı verildiği” öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., Sezer S., Kadir K. ve Abdullah Ü., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.