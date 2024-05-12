Adana'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

Adana'da sağanak etkili oldu. Su baskınları sonucu bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Adana'da sağanak su baskınlarına neden oldu!
Adana'da sağanak su baskınlarına neden oldu!
Editör: Uğur Çam

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Hastane randevularında yeni dönem yarın başlıyorHastane randevularında yeni dönem yarın başlıyorSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana # adana # su baskını # sağanak
Çok Okunanlar
Bakan duyurdu! 4,8 milyar TL hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu! 4,8 milyar TL hesaplara yatırıldı
Ankara'da korkunç kaza
Ankara'da korkunç kaza
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
En güzel Anneler Günü resimli mesajları 2024
En güzel Anneler Günü resimli mesajları 2024
Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu!
Milli karateciler Avrupa şampiyonu oldu!
Öne Çıkanlar ABD ve AB'den Gürcistan'a yabancı ajan çağrısı! | Barış Demiralay, Çağdaş Cengiz ABD ve AB'den Gürcistan'a yabancı ajan çağrısı! | Barış Demiralay, Çağdaş Cengiz LPG’li araç alev topuna döndü LPG’li araç alev topuna döndü