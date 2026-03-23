Adana'da sağanak yağış mezarlığı sular altında bıraktı: Ayaklarına poşet geçirip girebildiler!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde üç gündür devam eden sağanak yağış, Kürkçüler Mezarlığı'nı göle çevirdi. Su ve çamur nedeniyle kabirlere ulaşamayan vatandaşlar, ayaklarına poşet bağlayarak mezarlığa girmeye çalışırken, yetkililerden acil altyapı ve bakım çalışması talep etti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler-Dağcı Mahallesi'nde yer alan Kürkçüler Mezarlığı, kentte üç gündür aralıksız süren sağanak yağışın ardından sular altında kaldı.
Yağış sonrası oluşan derin su birikintileri ve yoğun çamur, kabirlerin bulunduğu alanları adeta göle çevirirken, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlara ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.
AYAKLARINA POŞET GEÇİREREK GİRDİLER
Ziyaretçiler, su ve çamur engeline karşı kendi imkanlarıyla geçici çözümler üretiyor. Çamurdan korunmak ve sular altında kalan kabirlere yaklaşabilmek için bazı vatandaşların ayaklarına plastik poşet geçirerek mezarlık alanına girdiği görülüyor.
Yaşanan altyapı sorunu nedeniyle mezarlara yeterince yaklaşamayan ziyaretçiler, dualarını kabirlerin uzağından okumak durumunda kalıyor.
Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlardan Kadriye Çiftçi, sorunun yeni olmadığını ve alanın bakıma ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Çiftçi, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle aktarıyor: "Mezarlığı ziyarete geldik. Yağmur nedeniyle gelememiştik. Mezarlık çok kötü durumda, içeriye giremiyoruz. Buralara bakım gerekiyor. Bizim mezarlık da su içerisinde kalmış. Giremediğimiz için daha geriden dua etmek zorunda kaldık. Burası her zaman bu şekilde oluyor"
Ailesinin kabrini ziyaret eden Yasin Konak ise mezarlığın çok eski bir yapıya sahip olduğunu ve her yağmur yağdığında benzer manzaraların ortaya çıktığını belirtiyor. Konak, karşılaştıkları tabloyu, "Burası bizim aile mezarlığımız. Hep su içinde kalmış. Burası çok eski bir mezarlık. Çamur olmasın diye ayağımıza poşet taktık, yoksa üzerimiz berbat olacaktı. Buralar hep göl olmuş" ifadeleriyle anlatıyor.
Her şiddetli yağışın ardından aynı sorunla karşılaşan vatandaşlar, mezarlık içerisindeki su birikintilerinin kalıcı olarak tahliye edilmesini bekliyor.
Ziyaretçiler, kabir ziyaretlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla mezarlığın genel bakımının yapılması ve altyapısının iyileştirilmesi için yetkililerden çalışma talep ediyor.