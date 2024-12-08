Adana'da sahte doktor vakası

Para için insan sağlığını tehlikeye attı. Kendini doktor diye tanıttı, hastaları tedavi ettiğini öne sürdü. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Dolandırıcılığın adresi Adana oldu.

Polis ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme, ilaç ve 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi.

İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Ekipler, doktor diploması olmayan 43 yaşındaki N.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.