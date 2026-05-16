Adana’da sahte polis dolandırıcılığı: Telefonla aradılar, 10 milyonluk altın vurgunu yaptılar!

Yüreğir ilçesinde ikamet eden 86 ve 79 yaşlarındaki çift, telefonla kendilerine ulaşan şüphelilerin kurbanı oldu. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, planladıkları kurguyla yaşlı vatandaşların yıllarca edindiği birikimi hedef aldı.

"ADINIZ HIRSIZLIĞA KARIŞTI" YALANIYLA KANDIRDILAR

Şüpheliler telefon görüşmesinde, yaşlı çiftin isimlerinin bir dolandırıcılık ve altın hırsızlığı soruşturmasına karıştığını iddia etti. Emniyet birimlerince konuyla ilgili operasyon yürütüldüğünü öne süren dolandırıcılar, çiftten evde bulundurdukları tüm altınları güvenlik amacıyla kendilerine teslim etmelerini istedi. Kurulan baskı ve yönlendirmelere inanan yaşlı çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şahıslara verdi.

Olayın bildirilmesinin ardından Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için hızla çalışma başlattı. Yürütülen takip ve araştırma adımları sonucunda zanlıların saklandığı ikametgah tespit edildi.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekiplerin içeride yaptığı aramalarda; 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar ve 600 dolar bulundu. Güvenlik güçleri ayrıca adreste 8 bin 416 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan H.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantılı diğer şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.