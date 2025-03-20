Adana'da şiddetli rüzgar felakete yol açtı: Müstakil evin çatısı uçtu!

Olay, sabah saatlerinde rüzgarın etkisini iyice arttırmaya başlamasının ardından gerçekleşti. Nazike Çiftçi, evinin çatısının uçtuğunu fark eder etmez yetkililere haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, zarar gören elektrik ve telefon direklerini onarmak için çalışmalarına başladı. Neyse ki, evde kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı.

Çatının devrildiği sokaktaki telefon ve elektrik direkleri zarar gördü.