Adana'da şiddetli rüzgar felakete yol açtı: Müstakil evin çatısı uçtu!

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Mahmutlu Mahallesi'nde büyük bir yıkıma yol açtı. Nazike Çiftçi’ye ait müstakil evin çatısı uçarken, çevredeki elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana'da şiddetli rüzgar felakete yol açtı: Müstakil evin çatısı uçtu!
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Olay, sabah saatlerinde rüzgarın etkisini iyice arttırmaya başlamasının ardından gerçekleşti. Nazike Çiftçi, evinin çatısının uçtuğunu fark eder etmez yetkililere haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, zarar gören elektrik ve telefon direklerini onarmak için çalışmalarına başladı. Neyse ki, evde kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı.

Çatının devrildiği sokaktaki telefon ve elektrik direkleri zarar gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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