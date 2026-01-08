Adana'da silahlı çatışma: Yoldan geçen vatandaşı vuran 7 şüpheli tutuklandı

Olay, 1 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, husumetlilerinin evinin bulunduğu sokağa gelen G.R. (31), kardeşi H.C.R. (20) ve arkadaşı H.E.S. (20), otomobil içerisinden hedef aldıkları binaya ateş açmaya başladı. Saldırıya uğrayan evde bulunan M.Ç. (26), O.K. (43), E.T. (32) ve M.Ü. (29) ise saldırganlara tabanca ve tüfeklerle anında karşılık verdi.

BİR VATANDAŞ BACAĞINDAN VURULDU

İki grup arasında yaşanan şiddetli çatışma sırasında sokaktan geçmekte olan M.O.E. isimli vatandaş, çapraz ateşin arasında kaldı. Bacağından vurularak yere yığılan yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hem otomobille saldırı düzenleyen şahıslar hem de evden karşılık veren grup, olayın ardından hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

EVLERDEN ÇELİK YELEK VE SİLAH ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıların saklandıkları adresleri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 129 mermi ve 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu işlemleri sırasında zanlıların ifadelerinde birbirlerini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi