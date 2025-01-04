Adana'da silahlı kavgada kan döküldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Mücahitler Caddesi'nde karşılaşan husumetli Mehmet Y. ile Mahmut Ayta arasında kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada bıçak ve silah çekildi. Mehmet Y, kendisine bıçakla saldıran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ayta'ya tabancayla ateş etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başından vurulan Ayta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda bıçakla yaralanan şüpheli Mehmet Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.