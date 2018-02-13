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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde yürüyen Serhat D’ye (28), yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Ağır yaralanan Serhat D, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Serhat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #adana
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