Adana'da silahlı saldırı! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastaneye yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir pastaneye kasklı iki kişinin bulunduğu motosikletten seyir halindeyken tabancayla ateş açıldı. Saldırıda pastane çalışanlarından Ömer K. ( 25) ve Şehmus A. (32) ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, saldırıya gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.