Adana'da sitede komşu dehşeti! Otomatik tabancayı alıp evi kurşun yağmuruna tuttu

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir sitede komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması silahlı çatışma boyutuna ulaştı.

Yağmur Biçen Kaplan
Öfkeden gözü dönen bir şüpheli, evinden aldığı otomatik tabancayla aşağı inerek komşusunun dairesini kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede büyük bir panik ve can pazarı yaşanmasına neden olan o dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Gürültü" Tartışması Küfürlü Kavgaya Döndü

Yürekleri ağza getiren olay, 30 Nisan akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede ikamet eden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile yan dairesinde yaşayan komşusu arasında "yüksek sesle gürültü yapma" gerekçesiyle sözlü bir tartışma çıktı.

Karşılıklı sözlerin ardından tartışmanın hızla büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan şüpheli, dairesine giderek evinde bulundurduğu otomatik tabancayı aldı.

Otomatik Tabancayla Dehşet Saçıp Kaçtı

Silahla birlikte sitenin bahçesine ve ortak alanına inen gözü dönmüş şüpheli, çevreye küfürler savurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen şahıs, elindeki otomatik tabancayı yukarı doğru doğrultarak, tartışma yaşadığı komşusunun evine doğru peş peşe ateş açtı. Sitede yankılanan silah sesleri üzerine apartman sakinleri büyük korku yaşayarak kendilerini güvenli alanlara attı.

Saldırıyı gerçekleştiren silahlı şüpheli, kurşun yağmurunun ardından olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sitede geniş çaplı inceleme yapan ve boş kovanları toplayan asayiş ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalamak ve kimliğini netleştirmek amacıyla başlattığı titiz inceleme ve operasyon çalışmaları sürüyor.

