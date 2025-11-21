Adana’da sokak kavgası kanlı bitti: Baba öldü, iki oğlu yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde dün bir aile faciası yaşanmıştı. Yaşanan bıçaklı kavgada 55 yaşındaki Murat Ö. hayatını kaybetmiş, oğulları 20 yaşındaki Mustafa Ö. ve 24 yaşındaki Kemal Ö. ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler A.P. (19) ve babası Ş.P. (58) hakkında Emniyet'teki işlemler tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından adli mercilere sevk edilen A.P. ve babası Ş.P., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALI AĞABEY KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bıçaklı kavgada yaralanan Mustafa Ö. ve ağabeyi Kemal Ö.'nün hastanede devam eden tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Sinanpaşa Mahallesi'nde dün Mustafa Ö. ve ağabeyi Kemal Ö. ile komşuları A.P. arasında sokak üzerinde bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kanlı bir kavgaya dönüştü.

Bu kavga sırasında Murat Ö. yaşamını yitirmiş, oğulları Mustafa Ö. ve Kemal Ö. yaralanmıştı. Polis ekipleri, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen A.P. ile kavgaya karıştığı belirlenen babası Ş.P.'yi gözaltına almıştı.