Adana'da TOKİ muamması: Daha oturmadan 5 kat borçlandılar!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen TOKİ konutları krize yol açtı. Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde devam eden projede, hak sahiplerine “fiyat güncellemesi” adı altında yeni borç çıkarıldığı iddia edildi.

TOKİ tarafından 2021 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesine katılan mahalle sakinleri, evlerini o dönem 275 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen bedellerle TOKİ’ye devretti. Hak sahiplerinin verdiği bilgiye göre, TOKİ yetkilileri konutların 1,5 yıl içinde teslim edileceğini, borç ödemelerinin ise vatandaşlar evlere yerleştikten sonra başlayacağını taahhüt etti.

Ancak aradan geçen sürede konutlar henüz teslim edilmedi. Mahalle sakinleri, proje başında kendilerine bildirilen borç miktarının yaklaşık 5 kat artırıldığını öne sürdü. Duruma tepki gösteren hak sahipleri, yetkilileri göreve çağırdı.

Eylem yapan vatandaşlar, “Daha evlere oturmadık ancak 5 kat fiyat artışı oldu” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi...