Adana’da trafik ışıklarında dilencilik yapan 343 kişiye ceza!

Adana’nın Seyhan ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen sürücülerden para isteyen dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, 343 kişi tespit edilerek 352 bin lira idari para cezası uygulandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri rahatsız eden bu tür olaylarla mücadele etmek için özel bir ekip kurdu.

Emniyet Müdürlüğü, "Balyoz" adı verilen özel bir ekip oluşturdu ve bu ekip, ilçe genelindeki trafik ışıklarında yoğun denetimler gerçekleştirdi. Ekip, araçların camlarını silerek ya da dilenerek sürücülerden para isteyen kişileri hedef aldı.

343 KİŞİYE 352 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan 6 aylık denetim sürecinde, trafik ışıklarında para isteyen 343 kişiye toplamda 352 bin lira ceza uygulandı. Ceza uygulamalarının, bu tür rahatsızlıkları önlemek amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.