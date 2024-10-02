Adana'da trafik kazaları! Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Feci kazalarda 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da trafik kazaları! Ölü ve yaralılar var
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalardan birinin yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.R.M. idaresindeki 01 BH 854 plakalı tır, Deniz Erdoğdu'nun kullandığı 31 U 6866 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğdu ve aynı araçta bulunan Erhan Erdoğdu hayatını kaybetti. Akrabaları Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ise yaralandı. Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tır sürücüsü H.R.M. gözaltına alındı.

Adana'da trafik kazaları! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Bir diğer kazaya ise olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cenaze aracı karıştı. Cenaze aracı, Ceyhan otoyolunun bağlantı yolunda traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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