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Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Kökyıldırım’ın (29) kullandığı plakasız motosiklet, Postkabasakal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Bolat’a (58) çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kökyıldırım ile Bolat yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kökyıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolat ise müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kozan #kaza #adana
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