Adana'da 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolunun merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi yakınında Mustafa İşçioğlu yönetimindeki 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon kontrolden çıkarak önünde seyreden 80 M 7070 plakalı minibüs, 01 VP 136 plakalı kamyonet ve 01 S 0034 plakalı servisle çarpıştı.



Kazada devrilen kamyonun sürücüsü İşçioğlu ile diğer araçlardaki Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, Kayhan Bulut, İlker Öz ve Mehmet Taşdöven yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.



Kaza sonrası kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.