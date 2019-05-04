Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan Mersin'e giden otobüs, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları bulundukları yerden kurtararak ambulanslara taşıdı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi. Can pazarı yaşandı. Kaza, Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında meydana geldi.



Şanlıurfa'dan Mersin'e giden otobüs, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında kontrolden çıkarak kaza yaptı.



Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları bulundukları yerden kurtararak ambulanslara taşıdı.



Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeni, iki vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartıldı.



Ekipler, kazada yaşamını yitiren kişilerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğunu tespit etti.



Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı.



ulusal.com.tr









