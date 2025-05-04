Adana’da üç depoya eş zamanlı operasyon: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda tam 27 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi. Üç farklı depoya yapılan baskın sonucu dört kişi gözaltına alınırken, bir şüpheli tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadelede yılın en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da üç depoya eş zamanlı operasyon: Milyonlarca makaron ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki üç ayrı depoda yüklü miktarda kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, tam 27 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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