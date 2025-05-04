Adana’da üç depoya eş zamanlı operasyon: Milyonlarca makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki üç ayrı depoda yüklü miktarda kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, tam 27 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.