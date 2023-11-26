Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Zanlı Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Zanlı Tutuklandı

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Adana'da önemli bir operasyona daha imza atıldı.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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