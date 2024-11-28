Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de tutuklandı.
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucunun önlenmesi kapsamında zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda plakası belirtilmeyen otomobilde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 32 yaşındaki O.K. ve 28 yaşındaki K.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı