Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Tutuklandı
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Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

Ekipler, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi ile Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki iki ikamete operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 130 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheliler Sitem D, Murat K. ve Baran A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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