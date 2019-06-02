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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 613 gram esrar, 65 uyuşturucu hap, 18,30 gram sentetik uyuşturucu, bir terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 410 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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