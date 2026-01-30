Adana'da uyuşturucu operasyonu: Evinden 5 kiloluk zehir çıktı, "indirimdeydi" dedi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 35 yaşındaki E.A.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

TEK BAŞINA 5 KİLO UYUŞTURUCUYA EŞDEĞER

Narkotik polisinin evde yaptığı detaylı aramalarda, poşet içerisine gizlenmiş 89 paket bulundu. Paketlerde yapılan incelemede toplam 49,83 gram bonzai hammaddesi olduğu belirlendi. Ele geçirilen bu saf hammaddenin işlenmesi halinde, piyasaya sürülmeye hazır 4 kilo 983 gram bonzai elde edilebileceği tespit edildi.

"UYGUN BULDUĞUM ZAMANLAR TOPLU ALIYORUM"

Gözaltına alınan E.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüphelinin savunması ise dikkat çekti.

Satıcı olduğu iddialarını reddeden zanlının ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmıyorum, kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlar toplu alıyorum" dediği öğrenildi. Mahkeme, savunmayı inandırıcı bulmayarak şüpheliyi tutukladı ve cezaevine gönderdi.