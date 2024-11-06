Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 169 şüpheli tutuklandı

Adana'da ekim ayında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 205 zanlıdan 169'unun tutuklandığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 169 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adana'da da ekim ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından önemli operasyonlar düzenlendi.

Ekipler tarafından geçen ay uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 501 bin 409 uyuşturucu hap, 115 kilogram eroin, 119 kilogram esrar, 832 gram kokain, 8 kilo 926 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram afyon sakızı ile ruhsatsız 15 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 169 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Operasyonlarda 1019 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 169’u tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 814 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli kişilere yönelik okulların çevresi, narenciye bahçeleri ve metruk binalarda arama yapan ekipler, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle de 45 bin 516 kişiye ulaştı.

Çember-24 operasyonu sonuç verdi: 4 bin 244 kişiye gözaltıÇember-24 operasyonu sonuç verdi: 4 bin 244 kişiye gözaltıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
Donald Trump zafer konuşması yaptı
Çevre ihlali nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik mesajı
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı tebrik etti
Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular
Çember-24 operasyonu sonuç verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te bir araya geldi
58 şehirde ihracat arttı
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi
Çember-24 operasyonu sonuç verdi Çember-24 operasyonu sonuç verdi
ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti ABD'de Donald Trump zaferini ilan etti
Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular Seçimi Trump'ın kazandığını duyurdular
Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar